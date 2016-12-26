Павел Георгиевич Федоров

Пластический хирург

Моя профессия

В своей работе я всегда стараюсь добиваться естественных результатов. Главный показатель качественно проведенной пластической операции – ее незаметность для глаз окружающих. Согласитесь, что фразы «Как у тебя классно сделаны губы» или «Как тебе круто подтянули» – это сомнительные комплименты. Гораздо приятнее, когда знакомые и друзья отмечают, что человек выглядит посвежевшим и отдохнувшим, стал стройнее, моложе и привлекательнее.

Я люблю свою работу. Мне нравится в ней все: и сам процесс, и результат. Каждая из операций по-своему интересная и особенная. Есть те, что даются легко и проходят быстро – это одно. А есть операции сложные, отнимающие много времени и физических сил. Но зато потом, когда я вижу результат, понимаю, ради чего я работаю.

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— Санкт-Петербургская Государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова, лечебный факультет;

— Клиническая интернатура по специальности «Хирургия» на базе СПбГМА им. И.И. Мечникова в Клинике хирургических болезней, онкологии, колопроктологии;

— Клиническая ординатура по специальности «Хирургия и пластическая хирургия» в СПбГМА им. И.И. Мечникова;

— Член Американской Академии Антивозрастной Медицины (American Academy of Anti-Aging Medicine);

— Член Европейского Общества Эстетической Хирургии (European Society of Aesthetic Surgery);

— Член Общества специалистов медицинских нитевых технологий (ОСМНТ);

— Сертифицированный тренер компании «Allergan».

Отзывы пациентов и примеры работ

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ГУБ

Введено 0,7 мл препарата на основе гиалуроновой кислоты. Результат, через 1,5 недели после проведения процедуры

ПЛАСТИКА ГРУДИ

Результат через 7 дней.

ПЛАСТИКА ГРУДИ

Результат на фото через 4 месяца после операции.

СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

дипломы о повышении квалификации

Главный показатель качественно проведенной пластической операции - её незаметность для глаз окружающих. Согласитесь, что фразы «Как у тебя классно сделаны губы» или «Как тебя круто подтянули» – это сомнительные комплименты. Гораздо приятнее, когда знакомые и друзья отмечают, что человек выглядит посвежевшим и отдохнувшим, стал стройнее, моложе и привлекательнее...

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