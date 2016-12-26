Моя профессия

В своей работе я всегда стараюсь добиваться естественных результатов. Главный показатель качественно проведенной пластической операции – ее незаметность для глаз окружающих. Согласитесь, что фразы «Как у тебя классно сделаны губы» или «Как тебе круто подтянули» – это сомнительные комплименты. Гораздо приятнее, когда знакомые и друзья отмечают, что человек выглядит посвежевшим и отдохнувшим, стал стройнее, моложе и привлекательнее.

Я люблю свою работу. Мне нравится в ней все: и сам процесс, и результат. Каждая из операций по-своему интересная и особенная. Есть те, что даются легко и проходят быстро – это одно. А есть операции сложные, отнимающие много времени и физических сил. Но зато потом, когда я вижу результат, понимаю, ради чего я работаю.