Пластический хирург
В своей работе я всегда стараюсь добиваться естественных результатов. Главный показатель качественно проведенной пластической операции – ее незаметность для глаз окружающих. Согласитесь, что фразы «Как у тебя классно сделаны губы» или «Как тебе круто подтянули» – это сомнительные комплименты. Гораздо приятнее, когда знакомые и друзья отмечают, что человек выглядит посвежевшим и отдохнувшим, стал стройнее, моложе и привлекательнее.
Я люблю свою работу. Мне нравится в ней все: и сам процесс, и результат. Каждая из операций по-своему интересная и особенная. Есть те, что даются легко и проходят быстро – это одно. А есть операции сложные, отнимающие много времени и физических сил. Но зато потом, когда я вижу результат, понимаю, ради чего я работаю.
— Санкт-Петербургская Государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова, лечебный факультет;
— Клиническая интернатура по специальности «Хирургия» на базе СПбГМА им. И.И. Мечникова в Клинике хирургических болезней, онкологии, колопроктологии;
— Клиническая ординатура по специальности «Хирургия и пластическая хирургия» в СПбГМА им. И.И. Мечникова;
— Член Американской Академии Антивозрастной Медицины (American Academy of Anti-Aging Medicine);
— Член Европейского Общества Эстетической Хирургии (European Society of Aesthetic Surgery);
— Член Общества специалистов медицинских нитевых технологий (ОСМНТ);
— Сертифицированный тренер компании «Allergan».
— Санкт-Петербургская Государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова, лечебный факультет;
— Клиническая интернатура по специальности «Хирургия» на базе СПбГМА им. И.И. Мечникова в Клинике хирургических болезней, онкологии, колопроктологии;
— Клиническая ординатура по специальности «Хирургия и пластическая хирургия» в СПбГМА им. И.И. Мечникова;
— Член Американской Академии Антивозрастной Медицины (American Academy of Anti-Aging Medicine);
— Член Европейского Общества Эстетической Хирургии (European Society of Aesthetic Surgery);
— Член Общества специалистов медицинских нитевых технологий (ОСМНТ);
— Сертифицированный тренер компании «Allergan».
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ГУБ
Введено 0,7 мл препарата на основе гиалуроновой кислоты. Результат, через 1,5 недели после проведения процедуры
ПЛАСТИКА ГРУДИ
Результат через 7 дней.
ПЛАСТИКА ГРУДИ
Результат на фото через 4 месяца после операции.
дипломы о повышении квалификации
Главный показатель качественно проведенной пластической операции - её незаметность для глаз окружающих. Согласитесь, что фразы «Как у тебя классно сделаны губы» или «Как тебя круто подтянули» – это сомнительные комплименты. Гораздо приятнее, когда знакомые и друзья отмечают, что человек выглядит посвежевшим и отдохнувшим, стал стройнее, моложе и привлекательнее...